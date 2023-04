Un'altra frana sulle alture genovesi: traffico interrotto

Dopo quella del monte Contessa di ieri, un'altra frana si è abbattuta nella giornata di oggi, venerdì 14 aprile, sulle alture del ponente, questa volta di Voltri.

È successo in mattinata in via Superiore dei Giovi (una delle strade che portano al Faiallo) che è stata chiusa al transito dalla polizia locale e dai vigili del fuoco, immediatamente giunti sul posto.

Al contrario di quanto successo a Sestri Ponente, le persone che abitano al di là della frana non sono isolate poiché è possibile utilizzare con l'auto la strada provinciale 73 del Faiallo.