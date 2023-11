Frana sul passo della Scoglina, strada interrotta e ripristino imminente

Nella notte una frana ha occupato la carreggiata sulla strada della Scoglina, nei pressi di Favale di Malvaro.

La strada, che collega le valli Trebbia, Aveto e Fontanabuona, risulta interrotta in cima, sul versante val Fontanabuona.

In mattinata è atteso l’intervento dei rocciatori per la messa in sicurezza del versante e il ripristino della viabilità, gestita dalla Città Metropolitana di Genova.

Non risultano feriti o persone isolate. La viabilità alternativa e garantita dalla strada provinciale della Val Trebbia, via Barbagelata.