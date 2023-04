Frana sopra Sestri Ponente: strada chiusa, 15 persone isolate

Verso le 12,30 di oggi, giovedì 13 aprile, una frana si è abbattuta in via Superiore Gneo, oltre il canile di Monte Contessa, a Sestri Ponente. Il transito veicolare è stato interrotto dalla polizia locale e sul posto ci sono i vigili del fuoco per le valutazioni del caso e per capire come ripristinare la viabilità.

In zona abitano circa 15 persone che sono rimaste isolate e non possono muoversi con i mezzi, anche se non si segnalano particolari criticità poiché al momento è interrotto solo il passaggio delle auto.