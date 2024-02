Frana di Trasta: obiettivo ripristino della strada entro luglio

Ottenere il progetto definitivo da Cociv e Rfi entro la fine di febbraio, per poi procedere subito con l'appalto. E concludere i lavori di ripristino della strada entro luglio. È il cronoprogramma che si è dato il Comune per la risistemazione di salita Ca' dei Trenta, a Trasta, che nel novembre 2023 è stata interessata da una frana con cedimento dell'asfalto.

La tabella di marcia è stata comunicata in consiglio comunale, in risposta a un'interrogazione di Cristina Lodi (Azione): "Non ci sono alcune non ci sono notizie in merito al progetto - ricorda - ho fatto un sopralluogo domenica e la situazione è drammatica: la strada alternativa allunga il percorso di molti chilometri, in più c'è un passaggio che avviene attraverso un'area privata". La frana, caduta in seguito a un periodo di maltempo, aveva isolato una trentina di persone e anche gli ospiti di una comunità terapeutica.

"Per quanto riguarda il progetto - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi - ci siamo accordati con Cociv e Rfi (che stanno portando avanti lavori del terzo valico in zona, ndr), e lo stesso verrà consegnato al Comune di Genova pronto, già appaltabile, entro la fine di febbraio. Inoltre vogliamo concludere i lavori entro luglio: è un obiettivo sfidante, ma se partiamo subito con la gara di appalto riteniamo di potercela fare".

Il vicesindaco ha ricordato che il Comune incontra regolarmente i proprietari della villa che consente il transito carrabile su terreno privato: "Con loro ci siamo accordati affinché il passaggio venga mantenuto fino all’ultimazione dei lavori. Al netto dei disagi patiti dalla popolazione, in questo momento la situazione è sotto controllo".