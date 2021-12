Frana a ridosso di un caseggiato a Riva Trigoso

Una grossa frana si è staccata nella mattina di martedì 28 dicembre 2021 nella frazione di Riva Trigoso a Sestri Levante, a ridosso di un grande caseggiato, che non ha subito danni, e una falegnameria, che è stata chiusa a scopo precauzionale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari e la polizia locale di Sestri Levante. Anche il sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, si è recata sul posto per sincerarsi di persona dell'accaduto.

I tecnici comunali stanno valutando interventi d'urgenza per la messa in sicurezza del versante. "Al momento abbiamo prudenzialmente recintato una porzione del pacheggio e il manufatto vicino, per aspettare il completamento delle rilevazioni dei prossimi giorni e che ci daranno indicazioni più precise sulla situazione", ha spiegato la sindaco Ghio.