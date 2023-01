Frana a Riva Trigoso, strada chiusa, rischio blocco Fincantieri

Probabilmente a causa delle ultime giornate di maltempo, a Riva Trigoso (frazione di Sestri Levante) nella mattinata oggi, verso le 10, si è staccata una frana e via Gramsci è stata chiusa al traffico.

Il terreno pare essere di proprietà privata dunque non si conoscono al momento le tempistiche per il ripristino ma una cosa è certa, via Gramsci è indispensabile per la i lavoratori dello stabilimento di Fincantieri: al momento i mezzi riescono a entrare e a uscire, ma i sindacati lanciano l'allarme e chiedono di mettere urgentemente a posto la trada.

“Chiediamo che si intervenga velocemente per risolvere il problema della frana che si è staccata - dice Davide Grino, Rsu Fim Cisl Liguria nello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso -. C’è la questione legata all’accesso nello stabilimento di Fincantieri con problemi per l’ingresso dei lavoratori e non vorremmo che la situazione peggiorasse con la chiusura della strada e questo significherebbe mettere a rischio anche la produzione. C’è anche un problema legato alla sicurezza dei lavoratori. Si deve intervenire ma in maniera definitiva attraverso il Comune e la Regione, lo stabilimento sta lavorando con ritmi importanti con investimenti significativi da parte dell’azienda: sarebbe inaccettabile bloccare tutto per una frana".