Riaperta via Acquasanta a senso unico alternato, semaforo in arrivo

È stata riaperta alle 12,30 via Acquasanta, interessata nei giorni scorsi da una frana: a renderlo noto, l'assessore del Municipio Ponente Davide Siviero.

Dopo essere stata prima chiusa per giorni e poi riaperta solo ai mezzi di emergenza, adesso la strada è finalmente riaperta a tutti a senso unico alternato.

Prossimamente verrà installato un impianto semaforico per la regolazione del tratto interessato dalla frana.

Il Comune di Genova - competente sulla via che interessa anche il territorio di Mele - è intervenuto in somma urgenza per rimuovere le parti di roccia pericolanti nella strada. Se il processo di assicurare il costone di roccia pericolante e di sgomberare parzialmente della carreggiata si può considerare concluso, l'intervento definitivo di messa in sicurezza avverrà entro un mese.