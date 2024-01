Crollo parcheggio a Castelletto, tre indagati

Alcuni residenti si trovano ancora al di fuori delle proprie abitazioni, ma nel frattempo ci sono sviluppi nell'indagine.

La Procura ha inserito nel registro degli indagati tre persone in relazione al crollo del parcheggio privato in via Cabrini, nel quartiere Castelletto a Genova, avvenuto lo scorso novembre a causa di intense precipitazioni. La procuratrice Arianna Ciavattini, accusando di crollo colposo, ha notificato un avviso di garanzia al committente dei lavori, al progettista e al titolare dell'impresa esecutrice.

Gli indagati avranno ora l'opportunità di partecipare a una perizia tecnica, un passaggio cruciale per stabilire le responsabilità dell'incidente che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi.

La pm ha incaricato Enrico Sterpi, presidente dell'ordine degli ingegneri, di condurre ulteriori indagini per individuare eventuali omissioni. Alcuni anni fa, furono eseguiti lavori sul manto stradale del parcheggio, e ora è necessario valutare eventuali conseguenze. Secondo una prima ricostruzione, le piastrelle si sono staccate, consentendo all'acqua di infiltrarsi nel terreno. A causa del rigonfiamento, il terreno ha esercitato pressione sul muro di contenimento, causando il crollo sul condominio sottostante. Nel crollo sono rimaste coinvolte due auto parcheggiate, mentre il terreno ha danneggiato finestre e balconi.

A seguito di questo evento, 18 persone, tra cui minori e un disabile, sono state costrette a trovare temporaneamente alloggio altrove, ospitate da amici o in alberghi forniti dal Comune. Dopo le perizie giudiziarie, è previsto l'avvio dei lavori di sicurezza e il ritorno delle famiglie nelle proprie abitazioni.