Frana di via Posalunga, al via i primi rientri protetti per il recupero dei beni personali

Primi rientri nelle case evacuate in via Posalunga dopo la frana del 24 dicembre. Gli accessi protetti, controllati dai vigili del fuoco, sono iniziati dopo le 8.

Per gli inquilini sfollati (45 persone del civico 46 e una persona del civico 46A) è stato un Natale drammatico: 13 sono in albergo ospiti del Comune, gli altri da parenti e amici. Alcuni erano andati in hotel convenzionati già prima della frana e questo ha evitato una tragedia visto che alcune abitazioni sono state colpite in pieno da massi e detriti.

Nel giorno di Santo Stefano è stato consentito ai residenti di rientrare per recuperare i propri effetti personali. Poi inizieranno i lavori per la messa in sicurezza della parete di roccia prospiciente l’edificio, da cui si sono distaccati massi e detriti.

Una ditta specializzata ha già ricevuto l’incarico di sistemare l’area e il soffitto di un magazzino, che è accanto all’ingresso del civico 46, danneggiato in modo strutturale.

Fino al termine dei lavori tutta la palazzina resterà inagibile.