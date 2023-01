Frana di via Posalunga, ci sono ancora persone fuori casa: "Rientreranno entro marzo-aprile"

Ci sono ancora tre persone fuori casa dalla vigilia di Natale, giorno in cui una frana si è abbattuta su un complesso di via Posalunga: a comunicarlo, nell'ambito di un'interrogazione presentata dal consigliere comunale Nicholas Gandolfo (lista Toti), è l'assessore alla Protezione Civile Sergio Gambino. E gli sfollati potranno rientrare a casa ma non in tempi brevi: si stima per marzo-aprile.

"I nostri uffici - dice Gambino - sono continuamente in contatto con il Rup, per avere sempre informazioni puntuali e precise; è in fase di conclusione la progettazione per la messa in sicurezza del costone di roccia pericolante e la ditta, incaricata dei lavori di somma urgenza, si sta approvvigionando del materiale necessario. La mesa in sicurezza definitiva del costone dovrebbe avvenire entro marzo, mentre la rimozione dei detriti dovrebbe concludersi entro il mese di maggio, massimo a giugno. Rimaniamo sempre in contatto anche con l’amministratore condominiale per ogni aggiornamento".

Sulle persone sfollate al momento, "ce ne sono tre attualmente fuori casa che abbiamo ospitato in albergo fino al 9 gennaio e a cui abbiamo poi proposto alcune soluzioni alternative con gli uffici delle politiche abitative; queste persone hanno al momento preferito alloggiare presso strutture trovate da loro e una di loro farà richiesta di un alloggio popolare; abbiamo raccolto la documentazione necessaria, ovvero l’Isee, per poter procedere. Entro marzo-aprile, comunque, contiamo che tutti possano rientrare nelle loro abitazioni".