Pieve, al lavoro per rimuovere la frana e scuole chiuse

I lavori per garantire la sicurezza e rimuovere i detriti dalla frana avvenuta ieri pomeriggio in via Roma a Pieve Ligure sono continuati per tutta la notte.

La strada è stata divisa in due a causa della frana, ma i vigili del fuoco segnalano che parte del fronte franoso potrebbe ancora essere instabile, nonostante la carreggiata sia stata liberata per consentire il transito dei veicoli.

“Durante la notte abbiamo istituito un servizio navetta - ha scritto la sindaco Paola Negro sui social - per collegare alla piazza di Pieve Alta le persone che devono scendere o salire e che vengono portate fino alla prima creuza raggiungibile qui a Pieve bassa quasi all’incrocio con l’Aurelia. Ci siamo attivati anche con il 118, mettendo a disposizione come Comune un mezzo che porterà gli eventuali malati sempre fino alla prima creuza per essere poi raccolti dal 118 stesso”.