Frana monte Contessa, servizio navetta per le famiglie isolate

Entrerà a regime da lunedì, come da comunicazione della Regione Liguria, il servizio navetta preparato dalla protezione civile comunale, per trasportare oltre lo smottamento le sei famiglie rimaste isolate dalla frana del monte Contessa di ieri, in località Gneo Superiore.

La zona, interdetta al traffico veicolare, è comunque raggiungibile a piedi da percorsi alternativi, passando per San Pietro ai Prati e salita Monte Timone. In merito ai lavori per il ripristino, non saranno utilizzati i jersey (barriere di protezione) mentre verrà valutata la richiesta di interventi di somma urgenza.

Il terreno franato giovedì verso l'ora di pranzo nella frazione di Gneo ha isolato un totale di 14 persone, tra cui due minori e due ultrasettantenni. Sul posto, i vigili del fuoco, i geologi e la protezione civile si sono attivati da subito per l'intervento in somma urgenza e per il supporto alla popolazione: a portare a scuola i bambini ci penserà la popolazione civile.