Dopo il maltempo, frana cade sulla carreggiata: strada chiusa

Dopo il maltempo, le frane. E così un grosso masso si è staccato dalla collina oggi, venerdì 24 maggio, in Val d'Aveto, finendo sulla strada. La frana ha interessato la provinciale 23 al Passo della Scoglina, nel comune di Favale di Malvaro.

Per fortuna nessun veicolo è rimasto coinvolto, ma le dimensioni del masso che è crollato sono impressionanti e il rischio è stato grande. La strada è stata chiusa.

Sul posto stanno intervenendo i tecnici della Città Metropolitana insieme al Comune per demolire il materiale caduto e valutare la situazione del costone a monte.

I residenti non solo isolati, grazie alla presenza di strade alternative. La frana si è staccata a poca distanza da dove, nel novembre scorso, si era verificato un altro smottamento con il successivo intervento di disgaggio per la messa in sicurezza dell’area.

I tecnici sul posto sono in contatto con la sala operativa della protezione civile della Regione Liguria.