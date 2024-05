Frana nell'entroterra: viabilità interrotta

Vigili del fuoco al lavoro, venerdì 3 maggio 2024, nell'entroterra del levante per la caduta di alcuni alberi, in particolare a Cogorno e a Castiglione Chiavarese. Nel secondo caso una frana ha trascinato sulla sede stradale massi, detriti e alberi.

Il Comune di Castiglione Chiavarese ha comunicato che la frana, in località Ciazze, ha interrotto la viabilità in frazione Casali sulla SS523 e che, per raggiungere il paese, è necessario passare da Massasco, Campegli e San Pietro Frascati.

Nella notte sono intervenuti i vigili del fuoco che, vista la situazione di pericolo, hanno disposto un sopralluogo alla luce del sole. Non sono al momento note le tempistiche di ripristino.

