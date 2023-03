Frana Capolungo, dal 2014 situazione ancora in stallo

A che punto siamo con i lavori per la frana che ha interessato Capolungo nell'ormai lontano 2014? A chiederlo, in consiglio comunale, i consiglieri del Pd con una mozione che impegna sindaco e giunta ad avviare la gara per l'affidamento dei lavori nel più breve tempo possibile, mettendo in appalto il progetto già validato dal Comune stesso nel 2021.

"Nel 2022, ottavo anniversario della frana - si legge nel documento - i proprietari delle abitazioni interessate scrissero una lettera pubblica al sindaco a seguito della quale ottennero un incontro con l’assessore Piciocchi, che comunicò l’intenzione del Comune di procedere non con l’appalto della progettazione già ultimata, ma con una progettazione ex novo nell’intervento di protezione del piede della frana, meno costoso".

Ma "le risultanze del monitoraggio continuo da remoto, realizzato dal Dicca (Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale dell’Università di Genova) segnalano, da ultimo con rapporto del 28 aprile 2021, che 'in generale si rileva un costante aumento dell’apertura e dello scorrimento delle lesioni, circostanza che delinea un progressivo e costante aggravamento del danno' e che 'tale tipo di evoluzione è destinata, in tempi non valutabili dal semplice esame dei dati rilevati, a evolvere in un collasso più o meno esteso delle strutture modificate'". Il comune dovrebbe avviare la gara di affidamento dei lavori come intimato dal tribunale e il Pd chiede che lo faccia mettendo in appalto il progetto già validato dall'amministrazione stessa nel 2021.

È stato presentato poi un emendamento della maggioranza, non accettato dai proponenti e trasformato in ordine del giorno come da proposta del consigliere Nicholas Gandolfo (Genova Domani). La giunta, tramite l’assessore Matteo Campora, ha espresso parere favorevole all’ordine del giorno e contrario alla mozione. L’ordine del giorno viene approvato con 24 voti favorevoli della maggioranza mentre si è astenuta dal voto l’opposizione. La mozione, con parere contrario della giunta, è stata respinta con 25 voti della maggioranza e 13 voti a favore dell’opposizione.