Nuova frana, intervento dei vigili del fuoco

L'ondata di maltempo degli ultimi giorni ha causato molte frane a Genova e in Liguria e gli interventi per la messa in sicurezza proseguono anche nella giornata di lunedì 4 marzo 2024.

I vigili del fuoco, in mattinata, sono intervenuti in via Militare di Borzoli per una frana che viene definita "non di dimensioni rilevanti, ma incombente sulla strada". I pompieri hanno spiegato che a monte di essa, vi è una stradina che porta a delle abitazioni e che rischia di essere coinvolta nello smottamento. I Vigili del fuoco hanno provveduto ad alleggerire il fronte tagliando gli alberi soprastanti. Sul posto è stato richiesto il geometra della pubblica incolumità e il geologo del Comune che valuteranno le opere da adottarsi.

Negli ultimi giorni le frane più importanti si sono verificate a Crocefieschi, Pieve Ligure, Rossiglione, Varazze, lungo la provinciale della Val Graveglia e in via Imperiale a San Fruttuoso, ma anche nello spezzino a Corniglia e a Levanto. La Regione ha fatto sapere di aver chiesto l'estensione dello stato di emergenza.

