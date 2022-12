Frana a Borgoratti, la procura aprirà un'inchiesta. Al lavoro per il rientro degli sfollati

A breve la procura di Genova aprirà un'inchiesta sulla frana di via Posalunga. Al nono piano di palazzo di giustizia, manca solo la relazione finale dei vigili del fuoco intervenuti per primi a Borgoratti e che, la vigilia di Natale, hanno avvertito il sostituto procuratore e pm di turno Eugenia Menichetti dell'evento.

Il reato contestato, con ogni probabilità, sarà quello di frana colposa previsto dall'articolo 426 del codice penale previsto appunto per frane ma anche per inondazioni o valanghe. In procura attendono anche i risultati del sopralluogo che i geologi e gli ingegneri dell'Agenzia del Demanio, proprietaria del versante di roccia dal quale si è staccata la frana, hanno compiuto ieri, martedì 27 dicembre, che dovrebbe definire le modalità e soprattutto le tempistiche dell'intervento necessario per far ritornare nelle loro abitazioni le famiglie sfollate. In tutto quarantasei persone residenti ai civici 46 e 46A. Sempre ieri, i tecnici della ditta specializzata incaricata dall'Agenzia hanno disboscato e ripulito il versante pericolante.

Questa mattina, invece, sono iniziati i lavori di rimozione degli eventuali pietroni ancora instabili, soltanto dopo si passerà all'installazione di una rete paramassi a contenimento della parete. Secondo le istituzioni ci vorranno almeno 21 giorni. Prima di allora i residenti dei piani bassi dovranno rimanere in albergo dove sono ospitati a spese del Comune o nelle case aperte loro da amici e parenti. Potrebbero invece rientrare nei prossimi giorni alcuni abitanti dei piani superiore ma per farlo è necessaria la costruzione di un ingresso alternativo, dato che quello esistente è inagibile. Da Tursi fanno sapere che si sta progettando un varco provvisorio aperto a sinistra dell'edificio, ovvero sfondando un box per consentire ai condomini di raggiungere l'ascensore.