Frana Bargagli: riapre la strada comunale, stop all'isolamento in tre fasce orarie

Dopo la riapertura della statale 45 è stata riaperta a Bargagli anche la strada comunale soprastante (la numero 17 della Val Lentro, denominata anche via Giovanni Carbone), liberando così dall'isolamento le circa 400 persone delle frazioni di Cisiano, Terrusso e Viganego che erano rimaste bloccate dallo scorso 29 marzo a causa di una frana.

La riapertura arriva dopo l'ordinanza firmata dal sindaco Sergio Casalini, alle ore 17 di lunedì 8 aprile 2024, solo in tre fasce orarie per consentire la prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza: ore 6 alle 9:30, dalle 12:30 alle 15:30 e dalla 17:30 alle 21. Viene inoltre vietato il transito per tutti i mezzi di massa superiore ai 35 quintali, a eccezione di quelli utilizzati per il trasporto scolastico, delle forze dell'ordine e di emergenza.

L'ordinanza stabilisce anche che il transito pedonale verso le frazioni di Cisiano, Terrusso e Viganego è consentito solo attraverso il passaggio rientrante nel sentiero di collegamento tra le frazioni, parte iniziale del sentiero 'La Presa, Sant'Alberto, Monte Croce di Bragalla, La Presa, Viganego, Monte Coce dei Fò' segnato dalla Fie che inizia dal civico 40 di via Partigiani sino all'imbocco della strada comunale 17 della Val Lentro.

