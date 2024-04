Frana Bargagli: persone ancora isolate, attività scolastica sospesa

Martedì 2 aprile 2024 è stato fissato un sopralluogo per studiare le modalità di ripristino dopo la frana sulla statale 45, alla Presa di Bargagli. Dalle prime ore di venerdì 29 marzo circa 400 persone residenti in tre frazioni (Viganego, Cisiano e Terrusso) sono rimaste isolate.

Nel pomeriggio di domenica 31 marzo è stato spiegato che lo smottamento, avvenuto su un terreno saturo, è ancora in movimento e la situazione viene continuamente monitorata, anche perché continua a piovere. La statale è chiusa ai veicoli e anche al transito regionale e le operazioni di messa in sicurezza e disgaggio del materiale pericolante sono state rinviate al 2 aprile. L'attività didattica dei ragazzi residenti nelle frazioni isolate è stata rinviata a venerdì 5 aprile, sul posto c'è un presidio del 118 per emergenze e ci sono i volontari della protezione civile.

Anche per la giornata di Pasquetta è stato riprogrammato il servizio di trasporto pubblico di Amt. La linea 725 effettua un servizio dedicato. Le corse in partenza da Torriglia e dirette a Bargagli così come per il ritorno hanno coincidenza con la linea 726 Genova via Davagna per chi volesse scendere a Genova con il mezzo pubblico. In località La Presa è stato istituito un servizio navetta per raggiungere Prato con corse ogni ora e coincidenza con la navetta per Cisiano che collega Terrusso e Viganego. La navetta Cisiano-Viganego effettua un servizio dedicato con le seguenti partenze 07.30-09.30-11.30-14.30-16.30-18.30.