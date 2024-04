Frana Bargagli, al lavoro per riaprire le strade a senso unico alternato entro sabato

Nuovo sopralluogo nella zona della frana di Bargagli che ha provocato la chiusura della Statale 45 a Bargagli, e che ha invaso anche la sovrastante strada comunale, causando l'isolamento di circa 400 persone. Adesso si lavora per riaprire entrambe le strade a senso unico alternato entro sabato. Infine, per la riapertura completa, bisognerà aspettare le reti a monte, un vallo a protezione della statale e la messa in sicurezza del fronte

A fare il punto della situazione, dopo la visita di martedì pomeriggio, l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone: "I lavori e le operazioni di disgaggio sulla frana che ha provocato la chiusura della Statale 45 a Bargagli, e che ha invaso anche la sovrastante strada comunale, vanno avanti senza sosta, come sono andati avanti in questi giorni nonostante le piogge: l’obiettivo è riaprire la circolazione di entrambe le strade, a senso unico alternato, entro sabato, in modo da interrompere l’isolamento dei circa 400 abitanti delle frazioni interessate.

La frana, ricordiamo, ha causato l’isolamento di circa 400 abitanti delle frazioni di Viganego, Cisiano e Terrusso, a Bargagli e la protezione civile resta in campo per garantire gli interventi di emergenza.

"Da mercoledì mattina - conclude Giampedrone - inizierà la stesura delle reti a monte e di un vallo a protezione della statale, poi da domenica si comincerà a ragionare sulla messa in sicurezza del fronte, in attesa dei quali la strada resterà a senso unico alternato”.