Frana in autostrada: tratto chiuso

Ancora danni da pioggia e maltempo. Poco dopo le ore 20:30 di lunedì 26 febbraio 2024, sulla A10 Genova-Savona, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Celle Ligure e Varazze in direzione Genova per consentire le operazioni di pulizia della sede autostradale, che è stata invasa, più o meno all’altezza del chilometro 29, da alcuni detriti provenienti dalla parete laterale dove, a seguito di una frana, le barriere paramassi hanno contenuto la maggior parte dei detriti.

Sono intervenuti i vigili del Fuoco, soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione primo tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Attualmente, in prossimità dell'uscita obbligatoria, non si registrano turbative alla circolazione in direzione Genova.

Sul fronte del maltempo è stata una giornata complicata per quello che riguarda Genova e provincia. Una grossa frana ha interrotto la viabilità a Pieve Ligure in direzione Pieve Alta, isolando di fatto l'abitato. La Città Metropolitana ha spiegato che sono iniziate le operazioni di sgombero con mezzi e personale dell'ente, ma non è al momento nota la tempistica per il ripristino. Nel corso della mattinata, invece, è crollato un muraglione di contenimento all'interno del giardino della scuola Contubernio d’Albertis, in via Amarena, a San Fruttuoso. Fortunatamente non ci sono stati feriti, il muro si è sbriciolato all'interno di un'area privata e ha sommerso un'auto in sosta. Situazione analoga anche in via Trossarelli a Struppa, dove uno smottamento ha invaso parte della carreggiata. Problemi anche a Rivarolo per una scuola allagata in piazza Pallavicini, rimarrà chiusa. Da domenica 25 febbraio 2024, infine, è chiusa la strada statale 456 del Turchino in località Gnocchetto per la caduta di un masso sulla carreggiata. Le operazioni di ripristino sono state rallentate dal maltempo.

