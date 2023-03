Frana Arenzano, avviata la procedura di esproprio per costruire la galleria paramassi

È stata avviata da Anas la procedura di esproprio dei terreni necessari alla costruzione della galleria che metterà finalmente in sicurezza il territorio in zona Pizzo, interessato da un'imponente frana ormai sette anni fa. Era precisamente il 19 marzo 2016 quando rocce e terra si riversarono sulla via Aurelia proprio fuori dalla galleria del Pizzo, ferendo una persona, poche ore prima del passaggio della Milano-Sanremo che vista l'eccezionalità dell'emergenza venne dirottata in autostrada per la prima volta nella storia.

La galleria paramassi: lavori per 16 milioni di euro

Dopo anni di sequestri, procedimenti legali, lavori di disgaggio, impedimenti burocratici e soprattutto disagi per i cittadini costretti a subire la chiusura della strada per mesi (venne organizzata anche una manifestazione che vide migliaia di persone in strada) e ancora oggi quando c'è allerta meteo arancione e rossa, qualcosa si muove.

Il problema della messa in sicurezza della zona, infatti, verrà affrontato alla radice, con una galleria paramassi lunga 150 metri, un intervento da 16 milioni di euro che consentirà di superare anche i vincoli delle allerte meteo. In sostanza la galleria del Pizzo, con lavori eseguiti da Anas, verrà prolungata con una struttura paramassi e verranno eseguite opere di regimentazione idraulica del versante, un intervento che riguarda il rio Giano che scorre sulla collina: i lavori dureranno circa due anni e verranno prese - promette Anas - tutte le misure necessarie per arrecare il minor disturbo sul fronte della viabilità, senza chiusure totali della strada (ma non si esclude il senso unico alternato in periodi diversi).

Gli espropri

Ed è proprio di questi giorni l'avviso di Anas: è stato avviato il procedimento di approvazione del progetto definitivo dei lavori della galleria tramite Conferenza dei servizi, ai fini del rilascio di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta per l'esproprio relativo alle aree interessate, appartenenti alla ditta Bagni Pizzo Srl. L'esproprio è propedeutico all'approvazione del progetto definitivo anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. L'avviso è stato pubblicato ieri dal Comune di Arenzano, e ci sono 30 giorni di tempo per presentare osservazioni che l'amministrazione rimetterà ad Anas.