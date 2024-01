Frana Acquasanta, alle 18 la riapertura della strada

Come annunciato ieri è prevista alle ore 18 di oggi, mercoledì 10 gennaio, la riapertura senza senso unico alternato della strada dell'Acquasanta interessata da una frana nei giorni scorsi. A comunicarlo ufficialmente in giornata, il Comune di Mele.

Il Comune di Genova è intervenuto in somma urgenza per rimuovere le parti di roccia pericolanti nella strada, e già nelle scorse ore il tratto di strada era stato riaperto solo per i mezzi di emergenza come ambulanze e vigili del fuoco.

I lavori per liberare la strada - che si trova per l'80% circa della sua lunghezza nel Comune di Genova e per il 20% in quello di Mele - stanno procedendo suddivisi in due fasi: prima la messa in sicurezza del costone di roccia pericolante e lo sgombero parziale della carreggiata per riaprire la strada, parte ormai completata. Infine, l'intervento definitivo di messa in sicurezza entro un mese.