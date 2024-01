Via Acquasanta, dopo la frana un mese per la riapertura completa

I lavori vanno avanti in via Acquasanta e si prevede di arrivare alla riapertura completa entro un mese. La strada, dopo essere stata chiusa per giorni causa frana, ora è fruibile a senso unico alternato senza semaforo, ma nel frattempo procedono i lavori portati avanti in somma urgenza dal Comune di Genova per mettere in sicurezza il versante della collina.

"Adesso - fa sapere l'assessore municipale Davide Siviero - vigileremo per controllare che i lavori sia eseguito in tempi brevi, ma l'importante è che ora la strada sia aperta e il collegamento con Acquasanta non sia più interrotto (prima bisognava passare dal Turchino impiegando almeno una decina di chilometri in più, ndr). L'ingombro del cantiere per fortuna è più limitato del previsto, dunque non è stato necessario installare un semaforo con cui si sarebbe corso il rischio di causare ulteriori incolonnamenti".

Nei giorni scorsi, sia il sindaco di Mele Mirko Ferrando sia il nuovo comitato della strada dell'Acquasanta hanno puntato il dito sui problemi strutturali di quella strada, ormai stretta e inadatta al flusso di traffico odierno. "Purtroppo molte strade che portano nell'entroterra sono così - commenta Siviero - soprattutto in un municipio come il nostro in cui il 90% del territorio è rurale. Uno dei problemi riguarda la messa in sicurezza dei terreni sopra la strada, così come quelli accanto agli alvei dei fiumi, che sono estremamente importanti per scongiurare problemi di carattere idrogeologico, ma quasi tutti privati. E mantenere questi terreni è estremamente oneroso per il cittadino che spesso li riceve in eredità, a volte anche in parti frazionate".

Ma come si risolve? "Una strada - dice Siviero - è quella del consorzio tra soggetti privati e il pubblico che ha un interesse nella manutenzione di questi territori. D'altro lato mi rendo conto che questo discorso si applica più facilmente su terreni pianeggianti, con scarsi problemi e che si mantengono facilmente, una caratteristica comune a molte zone ma non a Genova. Qui, un po' per le caratteristiche orografiche del territorio e un po' a causa del drammatico spopolamento delle nostre campagne, non è così facile. In ogni caso a dare risposte precise a questi problemi dovrebbe essere la legislazione nazionale".