Frana via Acquasanta: "Presto i sopralluoghi per l'allargamento della strada"

Qualcosa si muove sul fronte di via Acquasanta, rimasta chiusa per alcuni giorni a inizio anno a seguito di una frana, e prossimamente partiranno i sopralluoghi per valutare alcuni interventi per sistemare la strada in maniera definitiva.

Il disagio patito dai cittadini aveva rappresentato infatti l'occasione per riaprire il discorso della strada, ormai vecchia e inadeguata a sopportare il traffico dei residenti, delle attività industriali e dei visitatori che si recano al santuario e alle Terme di Genova.

Dopo aver aperto nuovamente un dialogo con il vicino Comune di Genova proprio per approfondire la questione, visto che la strada passa per entrambi i Comuni, l'amministrazione di Mele ha incontrato nel pomeriggio di oggi, martedì 13 febbraio, il vicesindaco genovese Pietro Piciocchi. Soddisfatto per l'esito della riunione il sindaco melese, Mirko Ferrando: "Sono stati concordati - dice - i sopralluoghi tecnici sulla strada medesima per approfondire e valutare gli interventi di allargamento necessari nei sei punti stradali indicati dal Comune di Mele". I prossimi sopralluoghi saranno effettuati nelle prossime settimane.