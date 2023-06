Lavori in corso Italia, l'autolavaggio abbandonato diventerà una pizzeria 'green'

Lavori in corso Italia dove, dopo anni di abbandono, il vecchio autolavaggio nel primo tratto a levante è al centro di lavori di riqualificazione. Nell'area sorgerà una pizzeria del brand Fra' Diavolo, che avrà anche un risvolto 'green'.

Si tratta infatti del primo progetto che coinvolge anche Cer Sole (Solidale, Libera, Ecologica), la nuova Comunità energetica rinnovabile che si è costituita nei mesi scorsi a Genova, un gruppo di cittadini, attivisti e professionisti interessati a promuovere un modello diverso di produzione e sviluppo con un duplice obiettivo: la lotta contro il cambiamento climatico e quella contro le disuguaglianze.

Grazie anche all'intervento del brand Fra' Diavolo e Comune di Genova il vecchio autolavaggio in disuso da tempo verrà trasformato da un privato in una pizzeria servita da 49 pannelli solari non impattanti a livello estetico sul tetto. Con i ricavi e gli incentivi generati collegandosi all'impianto fotovoltaico, la Cer Sole sosterrà la manutenzione di una piccola aiuola di quartiere, ridurrà le bollette dei membri in condizione di povertà energetica e potrà sostenere progetti sociali e di sensibilizzazione dei cittadini sui temi ambientali.