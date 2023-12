Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Verde, che ha accompagnato la giovane in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Galliera sotto choc. Nel frattempo i carabinieri si sono occupati di raccogliere la testimonianza della donna, che aveva soccorso la giovane.

La 24enne ha raccontato di essere stata aggredita da un uomo, che ha tentato di trascinarla in un portone. Alla reazione della giovane, il malvivente si è allontanato.

Tentata violenza sessuale nel centro storico di Genova. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 2.30 di giovedì 21 dicembre 2023 da parte di una donna, che ha soccorso la vittima in piazza Fossatello.

Tenta di trascinarla in un portone per violentarla, lei lo mette in fuga