Cede l'asfalto, via Balbi chiusa per verifiche tecniche

La polizia locale ha chiuso via Balbi per verifiche sulla tenuta della strada e per problemi di staticità.

È successo subito dopo mezzogiorno in seguito alla segnalazione di un affossamento all'altezza dell'archivolto di santa Brigida.

Il personale tecnico è al lavoro sul posto, mentre il transito di autobus, taxi e mezzi con permesso è stato deviato in via Gramsci fino a Principe.