Forzati gli armadietti dei bambini ricoverati al Gaslini, Ugl: "Più sicurezza negli ospedali"

Furti all'interno dell'ospedale Gaslini di Genova, dove sono stati forzati gli armadietti dei bambini ricoverati nella struttura: a ricordare il fatto, accaduto giorni fa, Patrizia Napoleone, segretaria regionale Ugl Salute per chiedere più sicurezza nelle cliniche.

"Il tema della sicurezza all'interno delle strutture sanitarie non riguarda, purtroppo, solo le aggressioni cui quotidianamente, sono sottoposti gli operatori sanitari. Troppo spesso, oramai, arrivano notizie di furti ai danni di pazienti, lavoratori e visitatori. Insomma, una vera e propria giungla. Nel territorio ligure sono moltissimi i casi di denunce per questi gravi fatti" ricorda Napoleone.

Il caso del Gaslini è emblematico: "Il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, che hanno identificato e denunciato il malfattore (la dipendente di una cooperativa esterna di pulizie, ndr), non può certo far sminuire la gravità del fatto. Abbiamo ricevuto anche la segnalazione di effrazione presso il Cup dell'ospedale San Martino di Genova. Per questo, e per garantire anche la massima incolumità degli operatori troppo spesso vittime di aggressioni fisiche e verbali, chiediamo di alzare al massimo il livello di sicurezza in tutte le strutture, in collaborazione con le forze dell'ordine".

Il sindacato chiede presidi fissi delle forze degli ordini, l'installazione di pulsanti di allarme e antiagressione: "La sicurezza all'interno delle strutture sanitarie deve essere tema prioritario e imprescindibile che deve essere affrontato con la massima urgenza".