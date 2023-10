Ubriaco, senza patente e su scooter rubato: 17enne forza posto di blocco

Nuova fuga dal posto di blocco per evitare l'alcol test dopo il rocambolesco inseguimento dei giorni scorsi, terminati con uno schianto in autostrada. La notte scorsa, nell'entroterra genovese, un 17enne è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, guida senza patente e guida in stato d’ebbrezza.

Il giovane, alla guida di uno scooter, ha forzato un posto di blocco cercando di far perdere le proprie tracce. I militari l'hanno inseguito, raggiunto e fermato. Dai controlli è emerso che il 17enne non aveva la patente ed era positivo all'acol test.

Dai successivi accertamenti i carabinieri hanno anche scoperto che lo scooter era stato rubato, è stato poi restituito al legittimo proprietario.