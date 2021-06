Discarica abusiva tra i forti: la denuncia del Comitato Difesa del Parco

Il Comitato Difesa del Parco dei Forti e delle Mura di Genova ha denunciato la presenza di una nuova discarica abusiva, con rifiuti ingombranti abbandonati nel Parco dei Forti e delle Mura di Genova, tra Forte Tenaglia e Forte Begato, all'altezza della strada per Fregoso

Il Comitato Difesa del Parco dei Forti e delle Mura di Genova, come già aveva fatto in passato, ha denunciato la presenza di una nuova discarica abusiva, con rifiuti ingombranti abbandonati nel Parco dei Forti e delle Mura di Genova, tra Forte Tenaglia e Forte Begato, all'altezza della strada per Fregoso.

Il Comitato si è rivolto all'assessore Campora e ad Amiu, pubblicando alcune foto e scrivendo: «Poiché tali episodi, oltre ad essere di grave danno all'ambiente e del paesaggio e perseguibili penalmente, aprono la strada a fenomeni emulativi, nella consapevolezza di poter agire impunemente, chiediamo un intervento urgente di bonifica della discarica presente e siamo a disposizione per una eventuale collaborazione con Amiu al fine di poter velocizzare l'azione».

La nota è stata firmata Elisabetta Curti, presidente del Comitato Difesa del Parco dei Forti e delle Mura di Genova.