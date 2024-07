Burrasca notturna e barca di pescatori in difficoltà: salvataggio dei vigili del fuoco

Il forte vento che si è levato nella notte tra venerdì e sabato ha causato qualche problema, soprattutto in mare. Al largo di Nervi, poco prima delle 3 del mattino, un'imbarcazione di pescatori si è trovata in difficoltà, completamente in balia delle onde anche a causa di un'avaria al motore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento marittimo di Calata Gadda, che hanno raggiunto l'imbarcazione con il suo equipaggio e l'hanno presa al traino, conducendola fino all'ormeggio nel porto di Genova.

Tanta paura, dunque, ma per fortuna la vicenda si è conclusa con un lieto fine.