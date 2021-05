Scarica bitume vicino al Forte Tenaglia, maxi sanzione al titolare di un'azienda di lavori stradali

Ha effettuato un intervento in via di San Bartolomeo del Fossato, e ha deciso di liberarsi del bitume fresato scaricandolo nei pressi del forte Tenaglia, per poi andarne a recuperare una parte per riempire le buche di una strada sterrata che porta alla sua impresa.

Per questo motivo al titolare di un’azienda specializzata in lavori stradali è stata staccata una maxi sanzione dagli agenti della polizia Locale, intervenuti dopo la segnalazione di alcuni cittadini. I cumuli di bitume erano stati avvistati lo scorso primo maggio vicino al cimitero della Castagna e a Forte Tenaglia.

Il personale del reparto ha sorpreso tre operai che stavano caricando su un autocarro parte del bitume precedentemente abbandonato, presumibilmente per procedere allo smaltimento. La restante parte del materiale era destinata, invece, a essere spianata per colmare in maniera non corretta e senza alcuna autorizzazione le buche della strada sterrata che porta a un'area attualmente in uso all'azienda.

Il titolare dell'impresa sarà denunciato a norma di Codice dell'ambiente che punisce con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.