Lavori in corso a Forte Puin, Bucci: "Pronto a rinascere"

"Forte Puin pronto a rinascere". Il sindaco di Genova Marco Bucci, sui social, ha fornito aggiornamenti sui lavori in corso. Si tratta del primo dei forti fuori dalle mura che si incontrano dirigendosi verso nord, dopo essersi lasciati alle spalle Forte Sperone, che in passato rappresentava il limite nord della cinta muraria a protezione della città di Genova. Il nome del forte deriva dalla settecentesca 'Baracca di Puin', situata pressappoco più sotto dove oggi troviamo il ristorante 'Ostaia de Baracche'.

"Procedono a pieno ritmo i lavori per il restauro di Forte Puin sulle alture di Genova - spiega Bucci. Un incredibile patrimonio della nostra città che merita di essere valorizzato e che diventerà un luogo fondamentale della Strada dei Forti. In questi giorni - prosegue il primo cittadino - sono in corso le operazioni di demolizione e consolidamento della volta interna. Successivamente saranno montati i ponteggi all'esterno per il proseguimento dei lavori".

"Nei prossimi mesi - conclude Bucci - Forte Puin rinascerà aprendo le sue porte a genovesi e turisti. Un luogo incredibile a due passi dalla città, immerso nella natura e con una vista incredibile sulla nostra Genova".

