Infortunio durante la gita al forte Puin: 72enne soccorsa con l'elicottero

Infortunio durante l'escursione a Forte Puin, sulle alture di Genova. Nella mattinata di domenica 1 ottobre 2023 una donna di 72 anni, in compagnia del marito, è inciampata ai piedi del forte, al quale si arriva percorrendo una scalinata dopo il percorso tra i sentieri, ed è caduta a terra.

Non essendo più in grado di proseguire sono stati chiamati i soccorsi. Intorno alle ore 11 sono quindi intervenuti i volontari della NV Moresco con l'ambulanza 284 in via delle Baracche.

La donna ha riportato un trauma cranico e una probabile frattura del polso, è stata raggiunta dai vigili del fuoco arrivati sul posto anche con il nucleo Saf e issata sull'elicottero Drago per il trasporto in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova.