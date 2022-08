Va sul forte Minore di notte e viene sorpresa dal temporale: ragazza salvata dal soccorso alpino

Notte di super lavoro per la Croce rosa rivarolese, i vigili del fuoco e il soccorso alpino.

La chiamata di una ragazza in difficoltà sul forte Minore ha messo in allarme la centrale del 118 che ha inviato le squadre sulle alture di Bolzaneto. Una ragazza, che si trovava sul forte Minore di notte, si è trovata in difficoltà quando è iniziato il temporale che ha colpito il centro e la media Valbisagno.

Sulle prime sembrava che la giovane fosse rimasta ferita invece era solo in stato confusionale quando è stata trovata, dopo le ricerche, dagli uomini e le donne del soccorso alpino.

Tanta paura ma, per fortuna, un finale a lieto fine.