Famiglia intrappolata a forte Begato, intervengono i vigili del fuoco

Piccola disavventura per una famiglia genovese, che, trovando aperti i cancelli di forte Begato, è entrata, non accorgendosi che non era orario di visita.

Gli addetti alla manutenzione del forte, lasciando lo stesso a fine turno di lavoro, hanno chiuso i varchi, con dentro la famiglia.

Che fare a quel punto? Dopo aver chiamato il 112, poi dall'altro capo del telefono hanno risposto i vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto a liberare i malcapitati.