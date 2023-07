Nuovo forno crematorio Staglieno: commissione a Tursi con presidio dei comitati

I comitati della Rete Genovese si danno appuntamento davanti a Tursi lunedì 10 luglio, prima della commissione consiliare che tratterà gli aggiornamenti sulla realizzazione del nuovo forno crematorio a Staglieno.

Il presidio di protesta avrà luogo in via Garibaldi, sotto il Comune, dalle 13,20 alle 14, orario di inizio della riunione della prima e quinta commissione (affari istituzionali e sviluppo delle vallate), convocate in seduta congiunta: "Partecipate numerosi - scrivono i membri della Rete Genovese su un volantino - il cimitero monumentale di Staglieno con 7 forni diventerà un polo di cremazione per tutto il nord Italia. Le sostanze inquinanti si diffonderanno in tutta la città e questo è inaccettabile per Genova".

La convocazione arriva dopo che, il 27 giugno, il consiglio comunale aveva approvato all'unanimità un ordine del giorno presentato dalla minoranza che chiedeva la riunione urgente (attesa ormai da più di otto mesi) di una commissione consiliare di aggiornamento in merito alla costruzione del nuovo forno crematorio di Staglieno. Specie dopo che il Tar ha respinto il ricorso presentato dalla cordata di imprese riguardo l’assegnazione del project financing relativo alla costruzione di un nuovo impianto crematorio a Staglieno.

I comitati della Rete Genovese (35 realtà del territorio, da ponente a levante) esprimono preoccupazione dal 2021, tra flash mob e proteste: "Il progetto ci è stato presentato già confezionato - aveva spiegato a GenovaToday Gabriella Rabagliati del comitato Cittadini Banchelle -. Abbiamo subito manifestato la nostra contrarietà anche perché qui ci sono già parecchie servitù nel giro di poche centinaia di metri, e poi a Genova questa struttura non serve. Siamo preoccupati per l'ambiente e la salute, le emissioni dei forni crematori viaggiano a chilometri di distanza, dunque il discorso riguarda tutta la città".