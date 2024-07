Nuovo forno crematorio, la commissione dopo un anno ma mancano Campora e Brusoni

Nuova commissione, dopo un anno di attesa, per parlare del nuovo forno crematorio di Staglieno. Presente, per conto della giunta, solo il vicesindaco Pietro Piciocchi, con delega a Lavori pubblici e Opere strategiche infrastrutturali, una scelta che ha suscitato le proteste dei consiglieri comunali e dei comitati dei cittadini in aula che aspettavano di vedere anche l'assessore all'Ambiente Matteo Campora e ai Servizi cimiteriali Marta Brusoni. Piciocchi, peraltro, non ha fatto tempo a prendere la parola perché la commissione è terminata dopo più di due ore, con la promessa di riaggiornamento.

Dopo le proteste di Filippo Bruzzone (Lista Rossoverde), Cristina Lodi (Azione), Fabio Ceraudo (M5s) e Simone D'Angelo (Pd) è stato deciso che la commissione verrà riaggiornata prima della pausa estiva, trovando una data in cui siano disponibili anche Campora e Brusoni.

Auditi anche i residenti di Staglieno che non fermano la loro protesta e manifestano dubbi sul fatto che la riconvocazione avverrà in tempi brevi: "Un anno fa ci era stato promesso un aggiornamento della commissione a settembre, poi non è più stato fatto nulla e il progetto è andato avanti" ha detto Gabriella Rebagliati del Comitato Cittadini Banchelle. In aula anche il comitato di Via Vecchia e Strade Limitrofe, il Circolo Nuova Ecologia, Italia Nostra e Medici per l'Ambiente. In sintesi, i comitati portano avanti la battaglia: "La mortalità è diminuita a Genova e Staglieno è capace a soddisfare le richieste, l'anno scorso è stato utilizzato al 54% della capacità, si legge nel piano regionale di coordinamento sui forni, dunque non sono dati messi a caso". Un altro nodo, infatti, sottolineato dagli auditi, è che il piano della Regione ribadisce che non servono nuovi forni crematori. Ma le ultime regole non si applicano agli impianti che hanno già ottenuto il nulla osta, dunque al nuovo forno di Staglieno.

"Numerosi gli interventi - ricorda la Rete Genovese riassumendo la giornata - tra cui quello del Difensore civico della Liguria, che ha messo in evidenza le criticità del progetto, la necessità di sottoporlo a Vas e il rischio elevato per la salute pubblica. Da tutti gli interventi è emerso che non c’è alcuna necessità di un secondo forno crematorio, né a Genova e né in Liguria. Eppure il presidente del Municipio dove sorgerà l'impianto, Maurizio Uremassi, non prende posizione perché a suo dire il progetto era già presente quando è stato eletto".

Insomma, i dubbi delle associazioni restano: "Già a gennaio erano noti i risultati del piano di coordinamento e l'amministrazione si è affrettata ad aggiudicare la gara. Nell'interesse di chi?"