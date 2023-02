Infarto fatale a Fontanigorda, aspettando il piano di Asl3 per la valle

Mezzi di soccorso impegnati, purtroppo invano, questa mattina, 21 febbraio 2023, in località Casoni di Fontanigorda. Poco prima delle 10.30 è arrivata una chiamata al 112 per chiedere aiuto per un anziano con problemi cardiaci.

La richiesta è stata girata subito al personale dell'automedica Golf 7 e alla pubblica assistenza di Fontanigorda. Allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco, sempre pronti a intervenire in zone distanti dai principali ospedali con l'elicottero Drago.

Purtroppo però nessuno è stato portato al pronto soccorso in quanto l'anziano è deceduto sul posto. Proprio ieri Anci ha comunicato un progetto, che verrà attivato in via sperimentale, a partire dal mese prossimo, per provare a risolvere l'annoso problema della grave carenza dei medici di medicina generale e della continuità assistenziale in val Trebbia.