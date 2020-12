Daini e caprioli sbranati, opera dei lupi

Cresce la preoccupazione fra gli abitanti della val Fontanabuona dopo alcuni ritrovamenti di carcasse di daini e caprioli, quasi certamente sbranati dai lupi. Sul gruppo facebook 'Comitato salviamo la Fontanabuona' sono stati postati foto e video.

L'immagine, la stessa che riportiamo in questo articolo, è stata scattata in località Cornia nel comune di Moconesi e postata mercoledì 2 dicembre. Il video invece riprende altri ritrovamenti in località Maggi nel comune di San Colombano Certenoli.

La certezza che si tratti di lupi non c'è, ma è molto probabile visto che il ritorno del lupo sui nostri monti è ormai un dato accertato. Giusto ieri GenovaToday ha pubblicato il video di un avvistamento.