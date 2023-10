Fontanabuona, un milione di euro per la manutenzione delle strade

L'area interna della Fontanabuona beneficerà di un finanziamento di 937.571,46 euro per progetti di miglioramento delle infrastrutture stradali. Le risorse economiche saranno erogate in due tranche, una di circa 375mila euro nel 2023 e l'altra di circa 563mila euro nel 2024. Città metropolitana di Genova, in qualità di responsabile dell'attuazione di tali interventi, dovrà seguire un calendario ben definito dal decreto.

"Le risorse saranno utilizzate per diverse tipologie di interventi - spiega Franco Senarega, consigliere metropolitano alla viabilità, referente per l'attuazione degli interventi - tra cui la manutenzione straordinaria delle strade, la messa a norma delle infrastrutture, come pavimentazioni, sistemi di drenaggio, segnaletica stradale, illuminazione e sistemi di informazione sulla mobilità. Inoltre, potranno essere impiegate per migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali esistenti, compresi aspetti come la costruzione di strade, percorsi ciclabili e pedonali".

"Il Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc) - conclude Senarega - è finalizzato a integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In questo senso gli interventi che saranno realizzati si inquadrano nel sistema ampio dei finanziamenti Pnrr e supportano la riqualificazione del territorio metropolitano, puntando sempre a migliorare la qualità della vita".

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il decreto sulla 'Strategia Nazionale per le Aree Interne', un piano di intervento per rendere più sicure e accessibili le strade, che collegano le zone interne del territorio italiano.

Il decreto prevede una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro, provenienti dal Piano Nazionale Complementare (Pnc), da ripartire tra il 2023 e il 2024. Di questi, 20 milioni saranno stanziati nel 2023 e 30 milioni nel 2024. Le risorse saranno utilizzate per realizzare opere di manutenzione straordinaria nelle 43 aree interne individuate dalla Strategia 'Snai' nell'ambito del programma 2021-2027. Tra queste aree, rientra anche quella della Fontanabuona, nella Città Metropolitana di Genova, dove si interverrà per migliorare la viabilità e la sicurezza dei cittadini.