Fontana verde: il Comune minaccia denunce, l’accusato: “Non sono stato io”

Non si placano le polemiche sulla fontana di piazza De Ferrari colorata di verde nel corso della manifestazione di Fridays for Future di venerdì 3 marzo 2023. Il presidente della Regione Giovanni Toti aveva postato una foto attaccando gli ambientalisti: "Imbrattare la fontana di piazza De Ferrari con 50 litri di vernice aiuta davvero l’ambiente? Grazie agli uomini di Aster che sono già al lavoro per ripulire". GenovaToday aveva raccolto la risposta dei manifestanti, che avevano spiegato che si trattava di un tracciante di quelli che vengono usati anche nelle tubature, a base di fluoresceina sodica (composto organico e colorante) versato da alcuni attivisti di Extinction Rebellion Liguria. Il personale di Aster si era poi messo al lavoro con il cloro e per il ricambio dell'acqua della fontana che in poco tempo era tornata del colore normale. Gli stessi manifestanti avevano poi aggiunto: "Si sarebbe degradata autonomamente nel giro di qualche ora, senza bisogno di interventi e di ulteriore spreco d'acqua".

Il vicesindaco Piciocchi: "Denuncia e conto spese di ripristino"

In serata l'assessore comunale e vicesindaco Pietro Piciocchi era tornato alla carica sui social, minacciando provvedimenti: "Alcuni fanatici che si annoverano tra gli ambientalisti - ha scritto - hanno compiuto questo gesto davvero molto amico dell'ambiente e rispettoso dei luoghi pubblici, durante il cosiddetto 'sciopero' del clima (e uso le virgolette per rispetto verso chi è morto nel corso della storia per rivendicare il diritto di sciopero): versare 50 litri di sostanze coloranti nella fontana di Piazza De Ferrari. Il gesto è stato pubblicamente rivendicato da un tal Luca Cavalleri, appartenente a un movimento di (presunta) tutela ambientale, denominato Extinction Rebellion Liguria. Questo signore lunedì si prende una bella denuncia penale da parte del Comune di Genova e si vedrà recapitare il conto per l'intervento di ripristino, questo sì, ambientale. Vergogna, non ci sono altre parole, decisamente meglio andare a scuola al mattino".

La replica dell'attivista: "Non sono stato io, ho solo riconosciuto l'azione del gruppo"

L'attivista chiamato in causa, Luca Cavalieri (nel post dell'assessore c'è un refuso sul cognome) attraverso le pagine di Genova Today respinge le accuse personali e chiarisce la propria posizione: "Non sono stato fisicamente io a realizzare quell'azione, e nemmeno ne ero a conoscenza. L'ho appresa dopo il fatto, insieme a tutti gli altri partecipanti alla manifestazione, nel momento in cui si è colorata la fontana. Si tratta di un'azione che ho riconosciuto come appartenente alla metodologia del nostro movimento e mi sono fatto portavoce del movimento stesso, pur essendo totalmente estraneo alla sua realizzazione".

"Extinction Rebellion Liguria - spiega ancora Cavalieri - sono gruppi di persone non formalizzati che operano in maniera totalmente indipendente, in modo da ridurre il passaggio di informazioni e l'estensione del rischio. Quella di venerdì è stata la realizzazione di un gruppo-azione. Il solo vincolo che lega le azioni del gruppo è l'adesione a tre richieste e dieci principi, se rientra in questi criteri è riconoscibile come tale. Motivo per cui subito dopo ho dichiarato alla stampa che, quasi con certezza, quella era un'azione di Extinction Rebellion Liguria. Respingo la responsabilità personale - conclude - nel momento in cui è stata attuata, tra l'altro, mi stavo occupando dei girotondi insieme ai bambini".