La fontana di De Ferrari si colora per ricordare Eros Coppola, l'escursionista morto

Venerdì sera la fontana di piazza De Ferrari si illuminerà dei colori di Aster, verde e arancio, per portare un ultimo saluto a Eros Coppola morto domenica scorsa durante un’escursione sul promontorio di Portofino. Coppola era infatti un elettricista in forza al settore impianti di Aster da oltre tre anni.

"Ciao Eros, la fontana questa sera è per te" sarà la dedica che accompagnerà il gioco di luci.

Coppola, 30 anni, è mancato lo scorso 12 marzo, precipitando da un dirupo nella zona del passo del Bacio nel parco regionale di Portofino. Un volo di 50 metri in uno dei punti più suggestivi ma anche più difficili dell'escursione, e purtroppo non è stato possibile fare nulla per il giovane con la passione per l'outdoor, nato a Busalla e residente a Pontedecimo.