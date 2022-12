Il Governo taglia 94 milioni per le ciclabili, il Comune chiede di ripensarci

La posizione del Comune di Genova è chiara, ora bisognerà vedere quale sarà il punto di vista del Governo, che in questo caso è l'unico a contare per davvero. L'argomento è il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, che a Roma avrebbero eliminato dalla prossima legge di bilancio.

Nella seduta di martedì 6 dicembre 2022 il consiglio comunale, con 40 voti favorevoli su 40 presenti, dunque all'unanimità, ha approvato un ordine del giorno, condiviso dalla conferenza capigruppo e con primo proponente Federico Bertorello (Lega), è teso a chiedere al Governo e al Parlamento l'immediato ripristino del Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane nella Legge di Bilancio 2023.

Inoltr il documento impegna il sindaco e la giunta a farsi parte attiva presso il Governo, il Parlamento e l'Anci, affinché nell'iter parlamentare di discussione, emendamento e approvazione della Legge di Bilancio 2023 venga integralmente ripristinato e se possibile aumentato il finanziamento del Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, o, in ogni caso, vengano stanziate apposite risorse, con sviluppo pluriennale a partire dal 2023, per sostenere interventi e progetti dei Comuni per ampliare e mettere in sicurezza le reti di ciclovie urbane previste da Pums e Biciplan ai sensi della legge n. 2/2018.

Alessandra Repetto sul gruppo @genovaciclabile ha definito la notizia "meravigliosa". L'auspicio è che il Governo torni sui suoi passi e non smorzi sul nascere questo entusiasmo. Al momento i 94 milioni di euro per le ciclabili per gli anni 2023 e 2024 sono destinati ad altro.