Orti urbani, nuovi fondi? La Regione dice 'no'

Gli orti urbani, perlomeno ai genovesi, piacciono. Come testimonia l'interesse suscitato dalla notizia di appezzamenti disponibili in val Polcevera. Dunque avrebbe potuto avere un senso destinare fondi europei per questo settore. Ma la proposta in Regione è arrivata dalla minoranza e non è passata.

Nella seduta del mattino di martedì 27 settembre, con 10 voti a favore (minoranza) e 17 contrari è stato respinto l'ordine del giorno 633, presentato da Davide Natale (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto da tutto il gruppo, che impegnava la giunta a valutare l'inserimento nelle prossime pianificazioni dei fondi europei, o attraverso risorse del bilancio regionale, di agevolazioni e misure di sostegno finalizzate a sostenere i cittadini che intendono investire sull'agricoltura urbana sostenibile.

Nel documento si rilevava la necessità di promuovere progetti e iniziative di 'urban food policy' con le città per sostenere e favorire lo sviluppo e il consolidamento dei distretti del cibo, dei mercati contadini e delle filiere corte di rifornimento alimentare dei centri urbani e per diffondere, contemporaneamente, sistemi alimentari territoriali più sostenibili.

L'assessore all'agricoltura Alessandro Piana, in una lunga e articolata risposta, ha illustrato il sostegno finanziario peraltro già assunto in sostegno dell'agricoltura nelle sue diverse forme ed ha, quindi, espresso parere contrario.

Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini), già assessore all'agricoltura nel precedente ciclo amministrativo, ha ricordato ulteriori iniziative assunte dalla giunta regionale in materia. Ferruccio Sansa (Lista ferruccio Sansa presidente) ha annunciato il voto favorevole del gruppo, uno dei dieci a favore. Ma i no sono stati di più e la proposta non è passata.

La replica del vice presidente con delega all'Agricoltura Alessandro Piana

"Si parla tanto di sburocratizzare e poi sembra che certe compagini politiche amino bis e tris nell'amministrazione più che nei giochi di carte. La richiesta effettuata sull'agricoltura periurbana e urbana sostenibile è fuori tempo massimo poiché già diversi sono gli strumenti con cui la Giunta regionale si è impegnata negli anni. Ricordo i tanti bandi emessi a partire dal 2015 sul Programma di Sviluppo Rurale (nel dettaglio misure 4.1, 10, 11, 16.4 e 16.9), sostegni tra l'altro che trovano una continuità anche nel prossimo periodo di programmazione, vale a dire sino al 2027, con un orizzonte di medio-lungo periodo. Ritengo che si debba rimanere sul terreno della concretezza: moltiplicare le normative lascerebbe la sostanza inalterata, per non dire che la peggiorerebbe".