Fondi regionali per associazioni ed enti che supportano le famiglie con bimbi al Gaslini

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali e Terzo Settore Giacomo Giampedrone, l’avviso pubblico per la concessione di un contributo di oltre 182mila euro finanziato con fondi regionali a favore degli enti e delle associazioni accreditati presso l’Ospedale Gaslini. Il fine è l’accoglienza abitativa protetta rivolta a nuclei familiari con bambini in cura presso l’Istituto stesso, residenti fuori dalla provincia di Genova e in situazione di disagio socio-economico.

"Si rinnova da parte di Regione Liguria un sostegno concreto alle famiglie che accompagnano all’Ospedale Gaslini i piccoli bisognosi di cure - commentano il governatore Giovanni Toti e l’assessore Giacomo Giampedrone -. Oltre al carico emotivo legato alla malattia, emerge in questi casi l’esigenza di doversi trattenere nel capoluogo genovese, spesso non solo per il periodo della degenza, ma anche per controlli e terapie riabilitative. Tenendo conto che, in media, più del 44% dei ricoveri annuali si riferisce a persone provenienti da fuori Regione, la necessità di trovare una sistemazione temporanea nella zona dell’ospedale diventa quindi un diritto che intendiamo tutelare insieme a enti e associazioni del territorio".

"L’Istituto Gaslini - concludono Toti e Giampedrone - è una struttura di eccellenza regionale e uno dei più importanti ospedali pediatrici in Italia e in Europa, in cui sono presenti ai massimi livelli tutte le specialità pediatriche e chirurgiche. Riteniamo giusto dare il nostro contributo riconoscendo il valore di questo polo sanitario attraverso l’attività di ospitalità svolta in favore dei bambini e delle famiglie più vulnerabili".