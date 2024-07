Oltre 32 milioni contro il dissesto idrogeologico: tutti gli interventi nel genovese

Via libera della Regione Liguria al piano da oltre 32 milioni di euro (di cui 30.659.943,66 euro di finanziamento regionale e il resto di cofinanziamenti comunali) per una serie di interventi su tutto il territorio, sia di manutenzione straordinaria di 25 criticità sui corsi d’acqua sia di contrasto al dissesto idrogeologico, tra cui anche il finanziamento per circa 5 milioni e mezzo di euro dei lavori di consolidamento della falesia di Camogli, in parte crollata nel febbraio del 2021 con una porzione del cimitero.

Più di 5 milioni per la falesia del cimitero di Camogli

"Il piano di interventi rappresenta un impegno sostanziale verso la sicurezza di ogni provincia ligure - commenta il presidente ad interim Alessandro Piana - Con oltre 32 milioni di euro stanziati, di cui più di 5 milioni per il consolidamento della falesia di Camogli, interveniamo su punti critici come, ad esempio, il rio Busalletta a Busalla, il torrente Gromolo a Sestri Levante, il torrente Castagnola a Framura e l'adeguamento del rio Beglini a Taggia. Questi interventi non solo mitigano il rischio idrogeologico, ma garantiscono la sicurezza di centinaia di residenti e relative strutture".

“Con questo piano diamo piena attuazione al programma di interventi straordinari di mitigazione del rischio idraulico individuato puntualmente sulla base dei fabbisogni nel febbraio scorso, condiviso con i Comuni attraverso Anci che ringrazio – dichiara l’assessore Giampedrone –. Lavorare in tempo di pace e non a seguito di situazioni emergenziali è un elemento di cui siamo particolarmente orgogliosi".

Uno degli interventi più significativi, come scritto, è quello di Camogli: si tratta del finanziamento per l’avvio della prima fase di consolidamento della falesia dopo il crollo con una parte del cimitero soprastante che finì in mare. "In questo caso - dice Giampedrone - verrà finanziato con circa 5,5 milioni di euro, e ulteriori 500mila euro di cofinanziamento del Comune, il primo lotto strategico dell’opera di messa in sicurezza, con riferimento alla porzione più orientale della falesia immediatamente sottostante la zona del Belvedere". Dove si trovano alcuni edifici residenziali e dove passa la strada di accesso principale all’abitato del paese.

La proposta di Piano verrà inviata al ministero dell’Ambiente che, previa acquisizione del parere dell’autorità di Bacino distrettuale, provvederà all’emanazione del decreto ministeriale di approvazione definitiva, trasferendo le relative risorse al commissario per gli interventi contro il dissesto idrogeologico.

Di seguito gli interventi previsti dal piano nella Città Metropolitana di Genova.

I lavori previsti nell'area metropolitana genovese (15.232.876,29 euro)