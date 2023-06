Polemica social sull'Ocean Race: "Buona parte dei follower sono bot"

Si accende la polemica social su The Ocean Race, con l'organizzazione accusata di acquistare like "fasulli" alle pagine Facebook e Instagram della kermesse, ricorrendo ai "bot", ovvero account fake generati per l'occasione. A puntare il dito è Luca Anastasio, consigliere Pd del Municipio Medio Levante: "Ieri sera, trafficando su Instagram, mi sono imbattuto sulla pagina di 'The Ocean Race Genova - The Grand Finale', scoprendo che una buona parte dei 27.700 follower che la pagina ha, sono in realtà bot. Stessa cosa per quanto riguarda la pagina Facebook".

Per quanto non sia possibile vedere l'elenco dei "mi piace" alla pagina, Anastasio dice che è sufficiente andare a vedere chi sono i profili che hanno lasciato il pollice alzato ai post che superano il migliaio di like: molti nomi orientaleggianti, account aperti da poco, foto generiche, zero post e poche altre interazioni.

"Questa pratica mi sembra veramente assurda e scorretta - dice Anastasio in una nota - usare soldi pubblici per acquisire dei follower mi sembra assolutamente fuori luogo. Specialmente quando ci sono 230 ragazze e ragazzi che lavorano agli stand gratuitamente. Comprare dei follower finti, per quale motivo? Solo al fine di nascondere che questo fantomatico obiettivo dei 300mila visitatori, sia in realtà irrealizzabile?".