Colpito dal divieto di dimora a Genova: sorpreso a rubare due volte nel weekend

Era stato colpito dal divieto di ritorno nel Comune di Genova per tre anni, ma il provvedimento non è evidentemente bastato. Un italiano di 30 anni, con precedenti, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Carignano perché sorpreso, due volte in due giorni, a rubare.

Nel primo caso i militari sono intervenuti presso il punto vendita Ovs, nel secondo in un altro negozio della zona. In entrambi i casi il personale di sicurezza ha notato il ladro e chiamato le forze dell'ordine che sono intervenute sul posto.

Nei confronti del 30enne sarà quindi richiesto un aggravamento delle misure.

